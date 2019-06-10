شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء المرحلة الثانية من اختبارات الناشئين بنادى الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل اختبارات الناشئين بنادى الإنتاج الحربى للأعمار السنية من مواليد 1998 حتى 2011، غدا الثلاثاء، بملعب النادى بالسلام مقابل 25 جنيه لاستمارة الاختبار فى بداية المرحلة الثانية.

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وأعلن قطاع الناشئين لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى جدول مواعيد اختبارات الناشئين 2019/2020 بعد عيد الفطر المبارك لاستقبال اللاعبين الموهوبين، لضمهم لفرق القطاع من خلال لجان من قطاعات الناشئين.

وكان نادى الإنتاج الحربى، بقيادة ماهر همام رئيس القطاع، نظم اختبارات الناشئين 2019/2020، خلال شهر رمضان الكريم فى المرحلة الأولى.