شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الصعيد ترفض مشاركة "الترسانة" بالمجموعة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت أندية الصعيد بالإجماع نقل فريق الترسانة للعب بالمجموعة الأولى بعد هبوط الثلاثى الداخلية وبتروجت والنجوم للقسم الثانى ومشاركتهم بالمجموعة الثانية "القاهرة"، وهو ما سيتطلب نقل إحدى فرق تلك المجموعة للأولى.

وأكد مصدر مسئول بالمجموعة الأولى أن مسئولى أندية الصعيد لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام إصرار اتحاد الكرة على نقل إحدى الفرق القوية من المجموعة الثانية إلى الأولى، فى تصرف غريب من مسئولى الجبلاية.

وأضاف المصدر أنهم سيطالبون بعقد جلسة مع المسئولين لإطلاعهم على الأسباب الحقيقية وراء تلك الأزمة التى فجرها مسئولو اتحاد الكرة، خاصة أن هناك موافقة على إحدى الفرق التى تغيرت مع الزمن دون داعٍ.

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