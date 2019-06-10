ناصر على مدربا عاما لمنتخب الطائرة مواليد 2001 فى جهاز الحصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى ناصر على، رئيس جهاز الكرة الطائرة فى نادى الترسانة، منصب المدرب العام لمنتخب 2001. ويستعد منتخب مصر للكرة الطائرة مواليد2001 لخوض منافسات كأس العالم بتونس فى شهر أغسطس المقبل والبطولة العربية فى الأردن بشهر سبتمبر المقبل. ويخوض منتخب الطائرة مواليد 2001 تدريباته حاليا فى صالة نادى الزهور بعدما تم نقل مكان التدريب مؤخرا من استاد القاهرة.

ناصر على

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