شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى لـ"تايم سبورت": بامبو يريد الاحتراف الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، أن كريم بامبو لاعب الفريق لم يوقع لأى نادٍ حتى الآن، ومستمر مع الدراويش.

وقال المنياوى، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إن بامبو نفى التوقيع لأى فريق فى مصر، ولأنه يبحث عن الاحتراف، وهو ما أكده وكيل اللاعب، مضيفاً أن بامبو يريد الاحتراف الخارجى، وإذا لم يتوافر عرض خارجى سيستمر مع الإسماعيلى.

وأشار المنياوى إلى أنه يتمنى استمرار بامبو مع الإسماعيلى الفترة المقبلة.

وبالنسبة لباهر المحمدى ومحمود متولى ثنائى الفريق، أكد مدير الكرة أن ملف المحمدى ومتولى فى يد مجلس إدارة النادى.