شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يدرس عروض أندية الدورى.. ومحاولات الداخلية لبقائه مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس محمد صبحى، حارس مرمى الداخلية، أكثر من عرض خلال الفترة الحالية من فرق الدورى العام، لتحديد وجهته فى الموسم المقبل بعد هبوط فريق الداخلية إلى دورى القسم الثانى.

وكان ضياء عبد الصمد مدرب الداخلية أكد من قبل فى تصريحات خاصة، أن النادى يسعى لتلبية كافة طلبات محمد صبحى من أجل البقاء مع الفريق فى دورى القسم الثانى لتسهيل مهمة التأهل إلى الدورى العام.

وكشف صبحى لإدارة الداخلية عن رغبته فى البقاء بالدورى العام وعدم الهبوط مع الفريق إلى دورى المظاليم، حيث تلقى صبحى عدداً من العروض، كان أبرزها من نادى طنطا، وكذلك النادى الإسماعيلى.

يذكر أن محمد صبحى يتبقى فى عقده موسم إضافى مع فريق الداخلية .