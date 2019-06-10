شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات السلة يستعد لأوغندا فى معسكر بنادى الشرقية للدخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل منتخب سيدات السلة فى معسكر مغلق بنادى الشرقية للدخان فى إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بأوغندا نهاية يونيو الجارى.

ومن المقرر أن يستمر معسكر منتخب السلة حتى موعد السفر لأوغندا، حيث تقام التصفيات 24 من الشهر الجارى، والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية، وكذلك البطولة الأفريقية التى ستقام بالسنغال.

يذكر أن منتخب الرجال يقيم معسكرا بالإسكندرية استعداد لدورة الألعاب الأفريقية وكذلك بطولة الأفرو كان.