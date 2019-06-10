شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 7 معلومات عن إمام عاشور نجم الزمالك المرتقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل إمام عاشور، صانع ألعاب حرس الحدود، فى دائرة اهتمامات نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعب خلال مشاركاته مع فريق الحرس فى الموسم الجارى، قبل أن يخطر إمام عاشور إدارة الحرس برغبته فى الانتقال إلى القلعة البيضاء.

ويعتبر إمام عاشور أحد المواهب الشابة التي ينتظرها مستقبل واعد مع كرة القدم، حيث ولد صانع ألعاب حرس الحدود في عام 1998، وعلى الرغم من حداثة سنه إلا أنه ساهم فى بقاء الحرس في الدورى العام بشكل كبير.

ويستعرض الخليج 365 7 معلومات عن نجم الزمالك المنتظر:

ـ السن: 21 سنة

ـ القيمة التسويقية: 3,800 مليون جنيه

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ـ شارك في: 32 مباراة بواقع ( مباراة في كأس مصر، و31 مباراة في الدوري)

ـ معدل دقائق اللعب: 10664 دقيقة

ـ سجل: 4 أهداف

ـ معدل التهديف: هدف كل 416 دقيقة

ـ صنع: هدف واحد لزملائه بالفريق