شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا يريد أجانب الزمالك من كأس الأمم الأفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص كل لاعب للخروج بأفضل المكاسب الفنية من مشاركاته الدولية مع منتخب بلاده فى البطولات الكبرى، وهو ما يسعى له ثنائى الزمالك الدولى فرجانى ساسى، لاعب خط الوسط بالأبيض والمنتخب التونسى، وخالد بوطيب، مهاجم الفريق والمنتخب المغربى، خلال مشاركتهما مع منتخبى بلادهما فى بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.



- فرجانى ساسى يلمس الملعب لأول مرة بعد غياب 56 يومًا ويستعرض ”الخليج 365” كل ما يريده ثنائى الزمالك من خلال مشاركاتهما فى الـ"كان"..- فرجانى ساسى يلمس الملعب لأول مرة بعد غياب 56 يومًا

عاد الدولى التونسى للمشاركة فى تدريبات منتخب نسور قرطاج أمس، الأحد، لأول مرة منذ إصابته مع الزمالك أمام فريق حسنية أغادير المغربى، فى إياب دور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والذى أقيم يوم 14 أبريل الماضى، أى بعد غياب دام 56 يومًا، بعد إصابته بكسر فى شظية القدم، ليخضع لعملية جراحية ومن بعدها فترة تأهيل فى تونس، ويغيب على إثرها عن مباريات الفريق الأبيض بعدها والتى انتهت بتتويجه بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء.

من جانبه أكد سهيل الشملى، طبيب المنتخب التونسى، أن فرجانى ساسى عاد للمشاركة فى المران الأول لنسور قرطاج خلال المعسكر الذى تحتضنه مدينة سفيتن مارتن فى كرواتيا، ليصبح جاهزاً للمشاركة مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية المقبلة، حيث يتواجد المنتخب التونسى فى المجموعة الخامسة مع منتخبات مالى وموريتانيا وأنجولا.

شارك ساسى مع الزمالك فى 37 مباراة بواقع 20 مباراة فى الدورى أحرز خلالها 7 أهداف و11 مباراة فى الكونفدرالية أحرز خلالها هدفين، و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى.

ويرغب ساسى من خلال الكان فى الظهور بمستواه المتميز الذى كان عليه قبل الإصابة ليقود منتخب بلاده نحو المنافسة على لقب البطولة الأفريقية بجانب تسويق نفسه من خلال البطولة.

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فيما شارك ساسى مع منتخب تونس فى 46 مباراة أحرز خلالها 4 أهداف، من بينها هدف أمام إنجلترا فى كأس العام التى أقيمت فى روسيا العام الماضى، لذا يسعى لاعب الزمالك للعودة للمشاركة فى المباريات بعد ابتعاده فترة طويلة عن الملاعب، قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد، لحسم مصيره مع القلعة البيضاء سواء بالبقاء أو إيجاد عرض مناسب للرحيل عن صفوف الفريق.



- المغرب يحدد مصير "بوطيب" مع الزمالك - المغرب يحدد مصير "بوطيب" مع الزمالك

فيما أصبح مصير المغربى خالد بوطيب مع الزمالك مرهوناً بما سيقدمه مع منتخب المغرب فى بطولة امم افريقيا، بعدما أجل مسئولو الأبيض حسم مصيره مع الفريق لما بعد الانتهاء من المنافسات الأفريقية حتى يتم تقييمه بشكل جيد بعدما انضم للأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الماضى من مالاتيا سبور التركى فى صفقة كلفت الخزينة البيضاء ما يقرب من 30 مليون جنيه، وشارك مع الأبيض فى 19 مباراة بواقع 11 مباراة فى الدورى و9 مباريات فى الكونفدرالية، أحرز خلالها 5 أهداف من بينها 4 أهداف فى الدورى.

فيما شارك بوطيب مع منتخب المغرب فى 20 مباراة أحرز خلالها 8 أهداف، من بينها هدف فى مرمى إسبانيا بمنافسات كأس العالم 2018، ويتواجد المنتخب المغربى فى المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.