الامارات | رسميا.. الجزيرة والوصل يشاركان في كأس محمد السادس للأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الجزيرة والوصل يشاركان في كأس محمد السادس للأندية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم مشاركة ناديي الجزيرة والوصل في كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم التي ستنطلق اعتباراً من شهر أغسطس المقبل وستسحب قرعتها في الحادي والعشرين من يوليو.
وكانت النسخة الماضية التي حملت اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه "كأس زايد للأندية الأبطال" شهدت نجاحاً باهراً سواء من الناحية الفنية والجماهيرية والإعلامية، حيث شارك فيها 32 فريقاً يمثلون أعرق وأكبر الأندية العربية واستطاع فريق النجم الساحلي التونسي أن يتوج بطلاً بعد فوزه على فريق الهلال السعودي في المباراة النهائية التي أقيمت في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين أبريل الماضي.
ومثَل الإمارات في النسخة الماضية أندية العين والجزيرة والوصل.
وتأتي مشاركة ناديي الجزيرة والوصل في النسخة الجديدة بدعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم.
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