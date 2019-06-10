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اتجاه لتأجيل مباريات الدوري لما بعد أمم أفريقيا

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إسلام صادق 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتأجيل مباريات الدوري لما بعد أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال مصدر داخل اتحاد الكرة إن هناك اتجاه لتأجيل المباريات المتبقية من بطولة الدوري لتقام عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في مصر، والتي ستنطلق 21 يونيو الجاري.

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وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة سيعلن قراره الرسمي بشأن بطولة الدوري خلال ساعات.

وكان اتحاد الكرة عقد اجتماعًا طارئًا أمس الأحد لحسم موقف بطولة الدوري، فيما عقد هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وبعدها عقد جلسة أخرى مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في حضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وكان الأهلي أصدر بيانًا وأرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة طالب فيهما بإنهاء بطولة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، في الوقت الذي أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه خوض الفريق أي مباريات قبل أمم أفريقيا، سواء باللاعبين الدوليين أو بدونهم.

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