شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» يقود التشكيل المثالي لدوري أمم أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عبر الحساب الرسمي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، عن التشكيل المثالي للدور النهائي للبطولة التي حقق لقبها المنتخب البرتغالي في نسختها الأولى. وفاز المنتخب البرتغالي بالبطولة بعد الفوز على المنتخب الهولندي في المباراة النهائية بهدف نظيف، ليحرز أول ألقاب البطولة وفي المركز الثاني الطواحين الهولندية، بينما احتل المنتخب الإنجليزي المركز الثالث بعد الفوز على منتخب سويسرا بركلات الترجيح. وجاء التشكيل المثالي كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: جوردون بيكفورد «إنجلترا». الدفاع: أكانجي «سويسرا»، دياز «البرتغال»، دي ليخت «هولندا». الوسط: رافاييل «البرتغال»، مبابو «سويسرا»، دي روون «هولندا»، دي يونج «هولندا»، برناردو سيلفا «البرتغال». الهجوم: ممفيس ديباي «هولندا»، كريستيانو رونالدو «البرتغال».

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