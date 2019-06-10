شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يوضح أسباب موافقته على تدريب المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إنه وافق على تدريب الفريق الفيومي، لأنه كان يحتاج إلى إدارة لا تعمل كـ«البلاي ستيشن» وتحترم تعاقدها وتعطي الثقة الكاملة للمدير الفني، وعدم الاستعجال برحيله، وهذا ما وجده بإدارة المقاصة.

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وأشار «ميدو»، في تصريحتا نقلها الموقع الرسمي لنادي مصر المقاصة، إلى أن السبب الثاني هو الرقي الإداري الذي تتمتع به إدارة المقاصة مع جميع المدربين.

وتعاقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مع أحمد حسام ميدو، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة استعدادًا للموسم الجديد.

وأعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة الجهاز الفني والإداري والطبي المعاون لـ«ميدو»، ويضم الجهاز المعاون لميدو عادل مصطفى، مدربًا عامًا، وجمال عمر، مدرب، وخالد عبدالله، مدرب حراس، ومحمد عويس، محلل فني، ووليد هويدي، مدير الكرة، وسيد متولي، مدير شؤون اللاعبين، ومحمود معوض وخالد شيته، إداريين.