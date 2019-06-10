شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب نيجيريا يصل الإسماعيلية استعدادًا لكأس الأمم والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة منتخب نيجيريا إلى مدينة الإسماعيلية استعدادًا لخوض مباريات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأفريقية «مصر ٢٠١٩»، والتي تنطلق يوم ٢١ يونيو الجاري. Advertisements ويقع المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها على استاد الإسكندرية ويضم معه منتخبات مدغشقر وبوروندي بالإضافة إلى منتخب غينيا. ويقيم منتخب النسور الخضراء معسكرا تدريبيا في مدينة الإسماعيلية يخوض خلاله مباراة ودية يوم ١٦ يونيو الجاري أمام السنغال قبل التوجه للإسكندرية تمهيدا لخوض أول مباراة رسمية بالمجموعة أمام بوروندي يوم ٢٢ يونيو. وكان في استقبال بعثة منتخب نيجيريا لدى وصولها لمدينة الإسماعيلية محمد شيحة مدير المجموعة لتسهيل إجراءات الانتقال والإقامة وتسكين البعثة.

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