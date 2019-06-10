رسميًا.. الجزيرة والوصل يمثلان الإمارات في البطولة العربية

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم رسميًا، مشاركة ناديي الجزيرة والوصل في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتنطلق اعتبارًا من أغسطس/آب المقبل، وتسحب قرعتها في 21 يوليو/تموز المقبل.

وكانت النسخة الماضية التي حملت اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "كأس زايد للأندية الأبطال"، قد شهدت نجاحًا باهرًا سواء من الناحية الفنية والجماهيرية والإعلامية، وشارك فيها 32 فريقًا يمثلون أعرق وأكبر الأندية العربية.

واستطاع النجم الساحلي التونسي، أن يتوج بطلاً بعد فوزه على الهلال السعودي (2-1) في المباراة النهائية التي أقيمت بستاد هزاع بن زايد في مدينة العين خلال أبريل/نيسان الماضي.

ومثَل الإمارات في النسخة الماضية أندية العين والجزيرة والوصل، فيما تأتي مشاركة ناديي الجزيرة والوصل في النسخة الجديدة، بدعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم.