مدرب غينيا: كيتا أخبرني بأنه سيلعب أمام مصر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

أكد بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا، أن النجم نابي كيتا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أخبره بأنه سيكون جاهزاً للمشاركة في المباراة الودية أمام مصر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

وكان كيتا تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام برشلونة في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا والذي انتهى بفوز البارسا بنتيجة (3-0).

وقال يورجن كلوب المدير الفني للريدز أن كيتا سوف يغيب لمدة شهرين على الأقل بسبب الإصابة.

ولكن أكد بول بوت أن هذا الأمر غير صحيح، وأن كيتا سيذهب لطبيب متخصص في سويسرا من أجل التعجيل بشفائه.

وقال بوت في تصريحات لموقع "foot224": "كيتا غادر ليفربول بعد المران في الصباح، وسيصل مساء الاثنين".

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وأضاف: "لقد ضغطت كثيرا على ليفربول من أجل إرساله لنا في أقرب فرصة ممكنة".

وتابع المدير الفني للمنتخب الغيني: "في النهاية، أقول لك أنه إذا لم يصل كيتا الآن، سوف يكون من الصعب ضمه في قائمة كأس الأمم الإفريقية".

واختتم بول بوت تصريحاته: "لقد أخبرني كيتا بأنه سيكون قادراً على المشاركة أمام مصر".

ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره الغيني في الـ16 من الشهر الجاري في مباراة ودية استعداداً لكأس الأمم الأفريقية.

ويقع المنتخب الغيني في المجموعة الثانية مع منتخبات نيجيريا، مدغشقر وبوروندي.