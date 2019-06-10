طلب مفاجئ يثير ضحك دي ليخت

كشف ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، عن تفاصيل طلب مفاجئ أثار ابتسامته، رغم خسارة لقب دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال.

وقال دي ليخت، إن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وقائد المنتخب البرتغالي، طلب منه الانتقال لصفوف السيدة العجوز في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف دي ليخت خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "أنا ذاهب إلى الإجازة الصيفية الآن، سأفكر في الأفضل بالنسبة لي حول مستقبلي".

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وتابع دي ليخت "فوجئت بطلب رونالدو ولهذا ضحكت، لم أكن أفهم الأمر في البداية".

وأردف "بعد المباراة مباشرة لم أنشغل كثيرًا بالأمر. أنا محبط بسبب الهزيمة وهذا هو الشيء الوحيد الذي أفكر فيه".

وارتبط اسم دي ليخت بالانتقال لعدد من كبار الأندية في قارة أوروبا، على غرار برشلونة ويوفنتوس ومانشستر سيتي.