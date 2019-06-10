استبعاد إيهيناتشو من قائمة نيجيريا قبل أمم أفريقيا

استبعدت نيجيريا، كيليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي من التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تنطلق في مصر هذا الشهر.

وكان إيهيناتشو هو الغائب الوحيد من اللاعبين الكبار في تشكيلة المدرب جيرنوت رور، الذي أبقى على 15 لاعبا من التشكيلة التي خاضت كأس العالم العام الماضي.

وستلعب نيجيريا في المجموعة الثانية لكأس الأمم أمام غينيا ومدغشقر وبوروندي.

وجاءت تشكيلة نيجيريا على النحو التالي:

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حراس المرمى: دانييل أكبيي (كايزر تشيفز)، إيكيتشوكو إيزنوا (كاتسينا يونايتد)، فرنسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا).

الدفاع: أولالوا أينا (تورينو)، تشيدوزي أوازيم (ريز سبور)، ليون بالوجن (برايتون آند هوف)، جاميلو كولينز (بادربورن)، وليام تروست إيكونج (أودينيزي)، كينيث أوميرو (ليجانيس)، عبد الله شيخو (بورصة سبور).

الوسط: أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي)، جون أوبي ميكيل (ميدلسبره)، أحمد موسى (النصر السعودي)، ويلفريد نديدي (ليستر سيتي)، جون أوجو.

الهجوم: شوكويزي (فياريال)، أوديون إيجالو (شنغهاي شينهوا)، أليكس إيوبي (آرسنال)، صامويل كالو (بوردو)، بول أونواتشو (ميتيلاند)، هنري أونيكورو (جالطة سراي)، فيكتور أوسيمين (شارلوروا)، موسيس سيمون (ليفانتي).