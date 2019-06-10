استبعاد إيهيناتشو من قائمة نيجيريا قبل أمم أفريقيا

وكان إيهيناتشو هو الغائب الوحيد من اللاعبين الكبار في تشكيلة المدرب جيرنوت رور، الذي أبقى على 15 لاعبا من التشكيلة التي خاضت كأس العالم العام الماضي.
وستلعب نيجيريا في المجموعة الثانية لكأس الأمم أمام غينيا ومدغشقر وبوروندي.
وجاءت تشكيلة نيجيريا على النحو التالي:
الدفاع: أولالوا أينا (تورينو)، تشيدوزي أوازيم (ريز سبور)، ليون بالوجن (برايتون آند هوف)، جاميلو كولينز (بادربورن)، وليام تروست إيكونج (أودينيزي)، كينيث أوميرو (ليجانيس)، عبد الله شيخو (بورصة سبور).
الوسط: أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي)، جون أوبي ميكيل (ميدلسبره)، أحمد موسى (النصر السعودي)، ويلفريد نديدي (ليستر سيتي)، جون أوجو.
الهجوم: شوكويزي (فياريال)، أوديون إيجالو (شنغهاي شينهوا)، أليكس إيوبي (آرسنال)، صامويل كالو (بوردو)، بول أونواتشو (ميتيلاند)، هنري أونيكورو (جالطة سراي)، فيكتور أوسيمين (شارلوروا)، موسيس سيمون (ليفانتي).
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