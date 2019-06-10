شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يطلب الدفاع عن رئيس "كاف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 30 دقيقة في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 10 يونيو 2019 / 15:48

كشف نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد شوبير أن رئيس الزمالك مرتضى منصور طالب الاتحاد بمنحه توكيلا للدفاع عن رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" أحمد أحمد المتهم في قضايا فساد مالي .



من جانب آخر ، قال المتحدث الرسمي للأهلي شريف فؤاد أن نية ناديه بالتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا" أو محكمة التحكيم الرياضية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وليس استقواء بالخارج .

منتقدا رئيس الاتحاد المصري هاني أبوريدة لعدم مساندة النادي "الأحمر" في أزمات سابقة منها ما وصفه بالظلم الذي تعرض له في نهائي النسخة قبل الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي والاعتداء على حافلته وإصابة المدافع هشام محمد وإيقاف المهاجم المغربي وليد أزارو .

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مشددا على أن الأهلي لا يتخذ أي خطوة قانونية إلا عندما يتأكد من صحة إجراءاتها ، مؤكدا أن أبوريدة لن يفي بوعده بالحصول على موافقة "كاف" لمد فترة القيد الأفريقي للأندية المصرية حسبما صرح أخيرا .

من جهته ، نفى رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة إلغاء مسابقة الدوري المحلي ، مؤكدا أن قرارات مواعيد المباريات المتبقية ستحسم في اجتماع مساء اليوم الإثنين .

والتقي أبو ريدة مع رئيس الأهلي محمود الخطيب بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي للتوصل إلى حل للأزمة التي تهدد استقرار الكرة المصرية قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر 21 الجاري . وكشف أبوريدة عن محاولة لإقامة مباريات كأس مصر من دون اللاعبين الدوليين.