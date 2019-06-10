شكرا لقرائتكم شباب أهلي دبي يسعى للتعاقد مع إدواردو الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض- "الحياة" | منذ 21 ساعة في 9 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 19:37

قدم نادي شباب أهلي دبي الإماراتي عرضاً للهلال السعودي من أجل الحصول على خدمات مهاجمه البرازيلي كارلوس إدواردو، وكان إدواردو قد لمح إلى رحيله عن الهلال في لقاء فريقه مع الدحيل القطري بدوري أبطال آسيا في نهاية الموسم الماضي.



يرغب الفريق الإماراتي في تعويض غياب الثلاثي أيوفي، دياز وإيمليانو فيتشو من خلال التعاقد مع لاعبين بنفس المستوى، وانضم المهاجم البرازيلي لصفوف الهلال في الميركاتو الصيفي عام 2015 مقابل 10 ملايين يورو.

وتُوج كارلوس إدواردو مع الهلال بـ6 ألقاب وشارك فيما يقارب 130 لقاء سجل خلالهم 66 هدفاً وصنع 19 وساهم في تسجيل 85 هدفاً.