شكرا لقرائتكم 4 أشخاص يحددون خريطة صفقات الأهلى في الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اجتماعات متواصلة داخل النادي الأهلى لحسم صفقات الصيف، بعد الاستقرار على تدعيم الفريق بـ5 لاعبين على الأقل فى الميركاتو الصيفي القادم، تم تحديد أسماء بعضهم ومنهم كريم بامبو ومحمود متولى وطاهر محمد طاهر وأحمد سامى بالإضافة للنية فى التعاقد مع مهاجم أجنبي.
ولكن من يختار صفقات الأهلى فى ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة للأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق؟.
مصدر داخل إدارة الأهلى أكد أن من يختار صفقات الأهلى فى الوقت الحالى 4 أشخاص وهم محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على الكرة وأعضاء لجنة التخطيط طه اسماعيل وزكريا ناصف وخالد بيبو، فى الوقت الذي لم يتم إطلاع الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على ملف الصفقات حتى هذه اللحظة.
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