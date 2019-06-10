شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مصير شكوى الأهلي ضد الجبلاية وصدمة الفيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بيومي خبير اللوائح، مصير شكوى التي تقدم بها النادي الأهلي لدى مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية ضد إتحاد الكرة بسبب أزمة مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد بيومي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"شكوى الأهلى فى مركز التسوية والتحكيم ومن بعدها شكواه المنتظرة للفيفا بلا قيمة، وسيتم الفصل فيها بعدم الأختصاص".

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أضاف محمد بيومى أنه بالنسبة لمركز التسوية لابد من موافقة الطرفين المتنازعين على اللجوء للمركز حال وجود أي خلاف، وهذا الأمر غير متوفر، وبالنسبة للفيفا فسيرد على الأهلى بأن النزاع القائم يخص الشأن المحلي، وسيطالب اتحاد الكرة بحل الأزمة.

وأستكمل بيومي حديثه قائلاً :" اتحاد الكرة أرتكب اخطاء لا يمكن تداركها تصل لمرتبة الجرائم، والأهلي أسانيده عايمه ومفيش طلبات واضحه وتخص كل الأندية وليس الاهلي فقط ولكن لابد من حل الأزمة والتعامل مع الأمر الواقع".