ننشر تفاصيل شكوى الأهلى للجنة الأولمبية ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة الدورى...

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جدة - عمرو شويل النادي الأهلي يتقدم رسميا ظهر اليوم، الاثنين، شكوى رسمية عاجلة في مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية ضد إتحاد الكرة بسبب أزمة مؤجلاات الدوري. وذكر الأهلى فى الشكوى للجنة التسوية، وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة، وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية، لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018ــ2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتي لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.

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