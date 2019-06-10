شكرا لقرائتكم محمد صبحي يحدد وجهته المقبلة مع أندية الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل محمد صبحي حارس مرمى الداخلية بين أكثر من عرض الفترلفرق الدوري العام، لتحديد وجهته المقبلة في الموسم القادم بعد هبوط الداخلية إلى القسم الثاني.

وأكد ضياء عبد الصمد مدرب الداخلية سعي النادي لتلبية طلبات صبحي للبقاء مع الفريق في دوري القسم الثاني لتسهيل مهمة التأهل إلى الدوري العام.

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إلا أن صبحي رفض البقاء فى الداخلية وأبدى رغبته في البقاء بالدوري العام وعدم الهبوط مع الفريق إلى دوري المظاليم، حيث تلقى صبحي عدد من العروض كان أبرزها من نادي طنطا، وكذلك النادي الاسماعيلي .

ويتبقى موسم إضافي في عقد صبحي مع فريق الداخلية .