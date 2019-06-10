شكرا لقرائتكم ماذا طلب مدرب منتخب تنزانيا فى مرانه بالمعادى استعدادا لأمم أفريقيا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض المنتخب التنزانى لكرة القدم بقيادة النيجيرى إيمانويل أمونيكى المدير الفنى ، تدريباته بملعب المركز الأوليمبى بالمعادى، حيث يتدرب المنتخب هناك .

وفرض المدير الفنى لمنتخب تنزانيا السرية على التدريبات، و طلب من مسئولى المركز الأوليمبى إخلاء الملعب من أى فرد، وعدم تواجد أى فرد داخل الملعب إلا من المنتخب التنزانى ، حفاظا على سرية التدريبات ، و لفرض مزيد من التركيز فى مران الفريق>

وكانت بعثة المنتخب التنزانى قد وصلت القاهرة فجر السبت ، كأول منتخب يصل مصر للمشاركة فى البطولة الأفريقية ، وخاض تدريب أمس ، بالإضافة إلى تدريب صباح اليوم ، على أن يخوض الترديب الثانى مساءا .

يذكر أن منتخب تنزانيا يقع فى المجموعة الثالثة فى مجموعات البطولة بجانب كل من كينيا و الجزائر و السنغال .