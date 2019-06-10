شكرا لقرائتكم منتخب سيدات السلة يدخل معسكر مغلق استعدادا لدورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدأ منتخب سيدات السلة معسكر مغلق بنادى الشرقية للدخان استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية فى أوغندا نهاية يونيو الجارى .
ويستمر معسكر منتخب السلة حتى موعد السفر إلى أوغندا حيث تقام التصفيات فى 24 من الشهر الجارى ، و المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية ، و كذلك البطولة الأفريقية فى السنغال.
ويقيم منتخب الرجال فى معسكر بالأسكندرية ، استعداد لدورة الألعاب الأفريقية وكذلك بطولة الأفرو كان .
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