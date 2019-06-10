شكرا لقرائتكم منتخب سيدات السلة يدخل معسكر مغلق استعدادا لدورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ منتخب سيدات السلة معسكر مغلق بنادى الشرقية للدخان استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية فى أوغندا نهاية يونيو الجارى .

ويستمر معسكر منتخب السلة حتى موعد السفر إلى أوغندا حيث تقام التصفيات فى 24 من الشهر الجارى ، و المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية ، و كذلك البطولة الأفريقية فى السنغال.

Advertisements

ويقيم منتخب الرجال فى معسكر بالأسكندرية ، استعداد لدورة الألعاب الأفريقية وكذلك بطولة الأفرو كان .