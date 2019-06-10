شكرا لقرائتكم إلغاء اجتماع اتحاد الكرة التكميلى والاكتفاء ببيان رسمى فى أزمة الدورى العام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغى مجلس إدارة اتحاد الكرة إجتماعه التكميلى المقرر عقده اليوم الأثنين بمقر الجبلاية لإنهاء ازمة موعد إنتهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم. واكتفى أعضاء مجلس الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة، ببيان رسمى يتضمن موقف الدورى العام وموعد نهايته بشكل رسمى، بجانب التأكيد على حل أزمة القيد الافريقى مع الكاف بحيث يتم مد القيد حتى 31 يوليو المقبل. Advertisements وفى ذات السياق أرسل الأهلى شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة إلى لجنة التظلمات ومركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية بداعى الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص فى الدورى.

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