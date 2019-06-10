شكرا لقرائتكم المنياوى: كريم بامبو مستمر مع الإسماعيلى الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، إن كريم بامبو لاعب الفريق لم يوقع لأى نادى حتى الان ، ومستمر مع الدراويش الموسم المقبل.

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وأكد المنياوى فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن بامبو نفى التوقيع لأى فريق فى مصر ، ولانه يبحث عن الاحتراف وهو ما أكده وكيل اللاعب ، مضيفا أن بامبو يريد الإحتراف الخارجى، وإذا لم يتوافر عرض خارجى سيستمر مع الإسماعيلى، مشيرا إلى أنه يتمنى استمرار بامبو مع الإسماعيلى الفترة المقبلة .

أما بالنسبة لباهر المحمدى ومحمود متولى ثنائى الفريق أضاف مدير الكرة أن ملف المحمدى ومتولى فى يد مجلس إدارة النادى .