شكرا لقرائتكم المنياوى: كريم بامبو مستمر مع الإسماعيلى الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، إن كريم بامبو لاعب الفريق لم يوقع لأى نادى حتى الان ، ومستمر مع الدراويش الموسم المقبل.
وأكد المنياوى فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن بامبو نفى التوقيع لأى فريق فى مصر ، ولانه يبحث عن الاحتراف وهو ما أكده وكيل اللاعب ، مضيفا أن بامبو يريد الإحتراف الخارجى، وإذا لم يتوافر عرض خارجى سيستمر مع الإسماعيلى، مشيرا إلى أنه يتمنى استمرار بامبو مع الإسماعيلى الفترة المقبلة .
أما بالنسبة لباهر المحمدى ومحمود متولى ثنائى الفريق أضاف مدير الكرة أن ملف المحمدى ومتولى فى يد مجلس إدارة النادى .
كانت هذه تفاصيل خبر المنياوى: كريم بامبو مستمر مع الإسماعيلى الموسم المقبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.