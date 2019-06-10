بارتي ثانية وهاليب تهبط إلى المركز الثامن في تصنيف المحترفات

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صعدت الأسترالية آشلي بارتي، بطلة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، الى المركز الثاني في التصنيف العالمي الجديد للاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الإثنين، فيما تراجعت بطلة العام الماضي الرومانية سيمونا هاليب الى المركز الثامن.

وأحرزت بارتي (23 عاما) السبت أول لقب كبير في مسيرتها بفوزها في النهائي على التشيكية الشابة ماركيتا فوندروسوفا، فتسلقت ست درجات على سلم التصنيف الذي لا تزال اليابانية ناومي أوساكا، رغم خروجها المبكر، تتصدره بسبب تساقط المصنفات تباعا وظهور جيل جديد من الشابات.

وخسرت هاليب التي خرجت من ربع النهائي خمسة مراكز، فيما تقدمت الوصيفة الجديدة فوندروسوفا البالغة 19 عاما 22 مرتبة لتصل الى المركز السادس عشر في أفضل تصنيف لها.

وتقدمت البريطانية جوهانا كونتا والأميركية أماندا أنيسيموفا اللتان خرجتا من نصف النهائي على يد فوندروسوفا وبارتي، 8 و26 درجة على التوالي لتصبح الأولى في المركز 18، والثانية في المركز 25، وهو أفضل ترتيب لها في سن السابعة عشرة.

وخرجت الأميركية سيرينا وليامس من نادي العشر الأوليات بعد أسبوعين فقط من عودتها اليه، وذلك بانتهاء مشوارها الفرنسي في الدور الثالث.

- ترتيب العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا 6486 نقطة

2- الأسترالية آشلي بارتي 6350

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3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5685

4- الهولندية كيكي برتنز 5345

5- التشيكية بترا كفيتوفا 4925

6- الألمانية أنجيليك كيربر 4675

7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3967

8- الرومانية سيمونا هاليب 3963

9- الأميركية سلون ستيفنز 3682

10- البيلاروسية آرينا سابالنكا 3565