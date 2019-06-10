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بيراميدز يرفض بيع إيريك تراورى فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مسئولو بيراميدز بيع البوركينى إيريك تراورى، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم تلقى اللاعب أكثر من عرض مغرٍ من عدة أندية خليجية.

ويتمسك مسئولو بيراميدز بالثنائى الأجنبي إيريك ترواري والبرازيلى كينو، فى الوقت الذى تم الاستقرار على بيع الثنائي الأجنبي الآخر بينافينتي وسيفونيس.

وحصل بيراميدز على إجازة طويلة قبل بدء الاستعداد للموسم الجديد، والذى سيكون بالتزامن مع التعاقد مع مدير فني جديد خلفاً للأرجنتيني رامون دياز الذي رحل عن صفوف الفريق مؤخرا.

 

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