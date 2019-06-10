أحمد الشيخ لاعب الأهلى من شرم الشيخ إلى الغردقة فى عطلة توقف الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه أحمد الشيخ، لاعب النادى الأهلى، من شرم الشيخ إلى الغردقة لاستكمال الإجازة التى منحها الجهاز الفنى بالفريق الأحمر للاعبين. ونشر الشيخ صورة من الغردقة عبر صفحته الشخصية على إنستجرم، فى ظل توقف الدورى الممتاز. ويشهد الدورى الممتاز حالة توقف فى ظل استعداد المنتخب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المحدد لها الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل. أحمد الشيخ



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