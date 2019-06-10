شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. العميد يضع شرطا للاستغناء عن حسام حسن للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع العميد حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، شرطاً للسماح لحسام حسن مهاجم الفريق السكندرى بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. لمعرفة شرط العميد للاستغناء عن حسام حسن للأهلى اضغط هنا

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