شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو لاعب الأهلى ينشر سيلفى من سيارته عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الأنجولى جيرالدو، لاعب النادى الأهلى، صورة سيلفى من سيارته على إنستجرام خلال العطلة التى منحها النادى للاعبين.

ومن المنتظر أن ينضم جيرالدو إلى منتخب بلاده استعدادا لبطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.

ويقع منتخب أنجولا فى المجموعة الخامسة مع تونس ومالى وموريتانيا وتقام مباريات المجموعة ويستهل مشواره بالبطولة أمام تونس يوم 24 يونيو باستاد الإسماعيلية.

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سيلفى جيرالدو