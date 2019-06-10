سوبر كورة يكشف موعد انضمام محمد صلاح للمنتخب استعدادا لامم افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بجهاز منتخب مصر أن محمد صلاح لن ينضم لمعسكر المنتخب اليوم بناءً على الاتفاق مع المكسيكي خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة. لمعرفة موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا اضغط هنا

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