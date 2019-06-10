شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يفضل العودة للزمالك عن الانتقال للخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُفضل باسم مرسى، مهاجم الزمالك المنتهية إعارته لسموحة، العودة للزمالك فى الموسم الجديد، رغم تلقى المهاجم الدولي عرضين من أندية خليجية طلبت ضمه عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

وينتظر باسم مرسى إعلان الزمالك موقفه تمهيداً للانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض فور عودتهم من الأجازة، فى الوقت الذى يؤدى اللاعب برنامج تأهيلى خاص لاستعادة فورمته البدنية.