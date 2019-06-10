شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الاجتماع التكميلى للجبلاية.. وبيان بعد قليل لإعلان موعد نهاية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، اجتماعه التكميلى الذى كان مقررا عقده اليوم بمقر الجبلاية لإنهاء أزمة موعد انتهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم.

وقرر أعضاء مجلس الجبلاية الاكتفاء ببيان رسمى يصدر بعد قليل، يتضمن موقف الدورى العام وموعد نهايته بشكل رسمى، بجانب التأكيد على حل أزمة القيد الأفريقى مع الكاف بحيث يتم مد القيد حتى 31 يوليو المقبل.

يذكر أن الأهلى أرسل شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة إلى لجنة التظلمات ومركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية بداعى الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص فى الدورى.