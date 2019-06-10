شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي يفاوض نادى نمساوى لضم هذا اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مهاجم ليفيرينج النمساوى، الذى قدم مستوى متميزا مع منتخب بلاده فى كأس العالم للشباب المقامة فى بولندا، دائرة اهتمامات النادى الأهلي، وسجل 3 أهداف فى مونديال الشباب ويبلغ من العمر 19 عاماً. لمعرفة اللاعب الذى يفاوضه الأهلى اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. الأهلي يفاوض نادى نمساوى لضم هذا اللاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.