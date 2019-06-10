شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: لن ندخل فى مزادات فى الصيف.. وانتظروا المواهب الصاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى إن ناديه لن يدخل فى أية مزادات فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما يخص ضم اللاعبين من أندية أخرى لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد.

وأوضح مدير الكرة بإنبى لـ"الخليج 365"، إنه فى ظل القيم المالية المرتفعة للاعبين فى الانتقالات سيكون هناك جانبا كبيرا من سياسة النادى التى يتبعها بالدفع بالمواهب الصاعدة سواء المتواجدة بالفعل مع الفريق الأول أو الذى سيتم تصعيدهم للفريق من القطاع.

كما اختتم مدير الكرة بإنبى تصريحاته بأن النادى البترولى يعتمد فى المقام الأول على المواهب التى يتم تصعيدها من قطاع الناشئين بالنادى لدعم الفريق الأول خاصة إن القطاع يقدم مواهب متميزة للفريق.