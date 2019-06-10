شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز الفنى بالكامل لمصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة مصر المقاصة الجهاز الفنى والإدارى والطبى المعاون لأحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد للفريق الكروى بالنادى.

ويضم الجهاز المعاون لميدو كلاً من: عادل مصطفى مدربا عاما، وجمال عمر مدربا، وخالد عبد الله مدرب حراس، ومحمد عويس محللا فنيا، ووليد هويدى مدير الكرة، وسيد متولى مدير شئون اللاعبين، ومحمود معوض وخالد شيته إداريين.

وتعاقد مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، مع أحمد حسام "ميدو" لتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة استعدادا للموسم الجديد.