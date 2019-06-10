شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النادى الأهلي رسمياً ظهر اليوم، الاثنين، بشكوى رسمية عاجلة فى مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة مؤجلات الدورى. وأرسل الأهلى الشكوى للجنة التسوية، وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبى أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادى فى بطولة الدورى العام موسم 2018ــ2019 بعد القرارات التى اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتى لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة. Advertisements

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