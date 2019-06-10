حاوى الصالات ينضم للجهاز الفنى للترسانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم إبراهيم بوجى الملقب بـ"حاوى" الصالات للجهاز الإدارى للترسانة للعمل بصحبة كريم حسن شحاتة مدير الكرة بالشواكيش. وانضم بوجى للجهاز الفنى للترسانة للعمل كإدارى لمساعدة كريم شحاتة فى كافة الأمور التى تخص الفريق الكروى خلال الموسم المقبل. ويبدأ فريق الترسانة استعداداته للموسم المقبل فى الأول من يوليو المقبل، وتبدأ بداية فترة الإعداد بالتعارف بين اللاعبين القدامى والجدد.

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