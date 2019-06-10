شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد توفيق: امم افريقيا فرصة صلاح للتتويج بالكرة الذهبية.. وأزمة الدورى تنتهى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد توفيق، رئيس تحرير موقع سوبر كورة، عن ثقته فى خروج بطولة امم افريقيا 2019، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، بشكل يبهر العالم ويليق باسم مصر، موضحاً فى نفس الوقت أن النسخة المقبلة من الكان ستكون شرسة نظراً لقوة أغلب المنتخبات المشاركة والتى تضم نجوم الكرة فى أوروبا مثل محمد صلاح وساديو مانى ورياض محرز وغيرهم.

وقال أحمد توفيق، فى تصريحات لقناة أون سبورت، إن نجوم الكرة فى المنتخبات المشاركة فى امم افريقيا سيقدمون أفضل ما لديهم، خاصة أن البطولة تحظى بمتابعة الأندية الأوربية الكبيرة قبل ميركاتو الصيف، وهو ما سيشعل الكان أيضاً، لافتاً إلى أن أمم افريقيا فرصة عظيمة لمحمد صلاح وساديو مانى لرفع أسهمهما فى سباق الفوز بالكرة الذهبية فى حال فوز منتخب مصر أو السنغال بلقب البطولة.

وأضاف رئيس تحرير موقع سوبر كورة أن منتخب مصر لديه فرصة كبيرة فى الفوز باللقب للمرة الثامنة فى تاريخه، نظراً لأن البطولة تقام على أرض مصر ووسط الجماهير المتعطشة للقب الغائب منذ 2010، فضلاً عن امتلاك المنتخب مجموعة مميزة من اللاعبين، مثل محمود تريزيجيه وعبد الله السعيد وطارق حامد وأحمد حجازى و أحمد المحمدى وغيرهم.

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وأضاف رئيس تحرير سوبر كورة أن أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى استقر بنسبة كبيرة على التشكيل الذى سيخوض به مباريات أمم أفريقيا، لافتاً إلى أن الخواجة يمتلك من الخبرات التى تؤهله لقيادة المنتخب لمنصة التتويج.

وعن الأزمة القائمة حالياً بين النادى الأهلى واتحاد الكرة بشأن موعد نهاية الدورى العام، أكد توفيق أن اتحاد الكرة سيصدر بياناً بعد قليل يتضمن الرد على بيان الأهلى الأخير، كما يتضمن التأكيد على انتهاء البطولة بعد أمم افريقيا وتحديدا يوم 28 أو 29 يوليو المقبل، بجانب التأكيد على مد القيد الأفريقى حتى 31 يوليو أو 5 أغسطس المقبلين، بحيث يتم احتواء ثورة القلعة الحمراء.