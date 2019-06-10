شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تعرف على طلب مدرب تنزانيا خلال مران المنتخب بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض المنتخب التنزانى لكرة القدم، بقيادة النيجيرى إيمانويل أمونيكى المدير الفنى، تدريباته بملعب المركز الأوليمبى بالمعادى، حيث يتدرب المنتخب هناك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. تعرف على طلب مدرب تنزانيا خلال مران المنتخب بالمعادى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.