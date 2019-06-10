سوبر كورة.. 4 أشخاص يحددون خريطة صفقات الأهلى فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتماعات متواصلة داخل النادي الأهلى لحسم صفقات الصيف، بعد الاستقرار على تدعيم الفريق بـ5 لاعبين على الأقل فى الميركاتو الصيفى القادم، تم تحديد أسماء بعضهم، ومنهم كريم بامبو ومحمود متولى وطاهر محمد طاهر وأحمد سامى بالإضافة للنية فى التعاقد مع مهاجم أجنبى. ولكن من يختار صفقات الأهلى فى ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة للأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق؟. لمعرفة الأشخاص الذين يحددون خريطة صفقات الأهلى في الصيف اضغط هنا

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