شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً لودية الفراعنة.. منتخب تنزانيا يبدأ الاستعداد بالمركز الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المركز الأوليمبى بالمعادى تدريبات المنتخب التنزانى لكرة القدم، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.

ويلتقى منتخب تنزانيا مع منتخب مصر وديا الخميس المقبل ببرج العرب استعدادا لامم افريقيا 2019.

ويخوض المنتخب التنزانى التدريبات على فترتين، الأولى صباحا والثانية فى الخامسة مساء، كما خاض الفريق أول تدريباته أمس.

يذكر أن منتخب تنزانيا يقع فى المجموعة الثالثة من مجموعات البطولة بجانب منتخبات كل من كينيا والجزائر والسنغال.