ميدو يُعدد مزايا المقاصة.. ورئيس النادي يكشف كواليس التعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

عدّد أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد للمقاصة، مزايا الفريق الفيومي، وذلك خلال تقديمه في مؤتمر صحفي كمدربا جديدا للفريق.

وقال ميدو إن فريق المقاصة يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين فى جميع المراكز، وهناك مزيج بين العناصر الخبرة والشباب ومحترفين على مستوى مميز.

وأشار أن أهم ما يميز النادي هو الاستقرار والدعم والمساندة لجميع الأجهزة التدريبية.

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من جهته، أكد محمد عبد السلام، رئيس المقاصة، أن "ميدو مدير فنى يتمتع بالفكر الاحترافي، وسيكون بمثابة نقلة كبيرة، فى مشوار مصر للمقاصة بسبب الفكر الاحترافي الذى يتمتع به ميدو، والذى سوف يكون له تأثير إيجابي على الفريق".

وأضاف رئيس المقاصة، بأن ميدو من المدربين الذين يتمتعون بالطموح والحماس والروح القتالية، وهو الأمر الذى سيجعل للمقاصة شكلاً مغايرًا خلال المرحلة المقبلة.

واختتم عبد السلام، بأن الاتفاق مع ميدو لم يستغرق أكثر من 20 دقيقة، حيث أبدى ميدو إعجابه بأداء مصر المقاصة وأنه قادر على تقديم شئ مميز مع الفريق، متمنيا أن يبقي مع الفريق حتي الوصول لبطولة العالم للأندية.