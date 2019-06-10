المقاصة يقدم ميدو مديرًا فنيا للفريق في مؤتمر صحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
قدّم نادي مصر المقاصة، مديره الفني الجديد أحمد حسام ميدو الذي سيتولى مسؤولية تدريب الفريق بدءًا من الموسم المقبل.
ووجه ميدو، شكره لمحمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة، وأعضاء مجلس الادارة، على ثقتهم فى قدراته وإمكانياته التدريبية والتمسك بالتعاقد معه، لقيادة الفريق خلال الموسم الكروى المقبل.
وقاد ميدو فرق الزمالك والإسماعيلي ودجلة، والوحدة السعودي، لتكون محطة المقاصة هي الخامسة له.
وأنهى المقاصة الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 46 نقطة.
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