الخليج 365 يكشف.. كواليس جلسة الخطيب مع أبوريدة.. "مرونة" الأهلي مشروطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

حرص هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على عقد جلسة، أمس الأحد، مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي؛ لبحث أزمة الدوري.

وحرص الخطيب على أن تكون جلسته مع أبوريدة خارج أسوار اتحاد الكرة، بسبب قرار مجلس الأهلي في وقت سابق بمقاطعة اجتماعات اتحاد الكرة، وبالتالي تم الاجتماع بأحد فنادق القاهرة القريبة من النادي والاتحاد.

واستمرت الجلسة لقرابة الـ3 ساعات، وكشف رئيس الأهلي عن حقوق ناديه وطلباته المشروعة من أجل الاستعداد للموسم الجديد، وأن ما جاء في بيانات الأهلي ومذكرته ما هو إلا حقوق، وليس تعنتًا.

وأكد الخطيب لهاني أبوريدة أنه كيف للأهلي أن يحدد موعد فترة الإعداد للموسم الجديد، ويتعاقد مع صفقات جديدة ولم يتم بعد تحديد موقف الدوري وموعد نهاية البطولة.

من جانبه، أكد هاني أبوريدة للخطيب أن طلبات الأهلي تهدف أيضا مصلحة جميع الأندية، لكن الأزمة تمكن في ضيق الوقت بسبب تنظيم مصر لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، ورد الخطيب، بأن اتحاد الكرة هو من تسبب في هذا بسبب كثرة المؤجلات.

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وأشار رئيس الأهلي في حديثه إلى أن الأمر لم يقتصر فقط على التأجيلات، وهناك تطاول يحدث في وسائل الإعلام ضد المجلس، وحرص أبوريدة على تهدئة الأمر والتأكيد على أن الجلسة من أجل الوصول لحل يرضي الجميع.

وأبلغ رئيس النادي الأهلي- نظيره في اتحاد الكرة بوجود مرونة لدى المجلس لإنقاذ الموسم، بعد أن أصبح أمرًا واقعًا، لكن بشرط أن يتم ضمان عدم وجود أزمات في القيد الأفريقي للموسم الجديد، حتى تشارك الصفقات الجديدة في الدور الأول للفريق.

أبوريدة شدد للخطيب في حديثه على أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سوف يستجيب لطلبه بشأن مد فترة القيد، خاصة أن الأمر لن يتعلق فقط بالأندية المصرية، لكن بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وقال أبوريدة إن مباراة الترجي والوداد ستقام بعد أمم أفريقيا، وتلك الأندية ستكون مطالبة باللعب بالقوائم القديمة وبالتالي يجب منحها فرصة للقيد من أجل المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم الجديد.

وشدد الخطيب على أنه يريد قرارا رسميا يخص مد فترة القيد، وبالتالي يكون حلا للموقف، ويستطيع الأهلي إشراك صفقاته الصيفية في دوري أبطال أفريقيا، دون مشاكل مع الترتيب لفترة إعداد خلال الفترة المقبلة.

كان مجلس الأهلي قد أرسل شكوى للجنة التظلمات ضد اتحاد الكرة، وطالب بإنهاء الدوري قبل يوم 30 من شهر يونيو الجاري، بسبب القيد الأفريقي والاستعداد للموسم الجديد، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.