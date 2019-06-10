الأهلي يوضح لمصراوي موقفه من المعارين ومؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أنه لم يتم بعد حسم موقف مؤمن زكريا، أو المعاريين للأندية الأخرى فيما يتعلق بالموسم المقبل.

وكان مؤمن زكريا قد انهى تعاقده في وقت سابق مع نادي أحد السعودي بالتراضي بعدما انتقل له يناير الماضي.

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وقال عبدالحفيظ في تصريحات لـ"يلا كورة" "مؤمن يتدرب معنا منذ عودته من السعودية ولم يسبق لنا كجهاز كرة مناقشة مصيره، وما تردد عن اعارته من جديد لا أساس له من الصحة".

وواصل "الجهاز الفني أيضا لم يناقش ملف اللاعبين المعارين وهل سيعودوا للفريق في الموسم الجديد ام لا..الوقت مازال مبكرا وسيتم حسم هذه الأمور في التوقيت المناسب".

وتنتهي إعارة الخماسي عمار حمدي المعار لنادي الاتحاد السكندري مع نهاية الموسم الحالي، كما ستنتهي إعارة كل من محمود الجزار وأحمد حمدي وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان مع نادي الجونة.