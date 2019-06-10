مصدر: الزمالك يحسم موقف لاعبه المعار لإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
يرفض مسؤولو نادي الزمالك عودة محمد أشرف "روقة" لاعب وسط الفريق، الذي انتهت إعارته لنادي إنبي.
وأوضح مصدر بنادي الزمالك لـ"الخليج 365" أن هناك أكثر من لاعب بالفريق في نفس مركزه، وبالتالي عودته ستكون في غاية الصعوبة.
ويتواجد في مركز وسط الملعب، نفس مركز محمد أشرف، أكثر من لاعب، وهم: طارق حامد، ومحمود عبدالعزيز، ومحمد حسن، وفرجاني ساسي.
ويسعى نادي انبي لتجديد استعارة اللاعب في الموسم المقبل بعد ظهوره بصورة جيدة مع الفريق البترولي في الموسم الحالي.
ولعب "روقة" 27 مباراة مع إنبي هذا الموسم في الدوري، سجل خلالهم هدفا واحدًا، وصنع هدفين.
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