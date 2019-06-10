الإسماعيلي يكشف حقيقة توقيع باهر ومتولي وبامبو للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، أن كريم بامبو، لاعب وسط الفريق المهاجم، لم يوقع للنادي الأهلي، كما تردد في الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن بامبو سوف ينضم للأهلي الموسم المقبل، بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإسماعيلي.

وقال المنياوي في تصريحات لبرنامج "العبها صح" عبر قناة "تايم سبورت" "رئيس مجلس الإدارة قام بتفويضنا للحديث مع كريم بامبو وبحث استمراره مع الفريق، هو لاعب جيد وملتزم أخلاقيا ويتمتع بشعبية في الإسماعيلية".

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وواصل "كريم بامبو لم يوقع للنادي الأهلي كما تردد، هو يريد الاحتراف في الخارج، وأتمنى استمراره مع الإسماعيلي حال لم يجد عرضا خارجيا مميزا بالنسبة له".

وأكمل: "محمود متولي عقده ينتهي الموسم المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل، لكن حاليا لا يحق له التوقيع لأي نادي، سواء الأهلي أو غيره، والملف الخاص به مع مجلس الإدارة سواء البقاء أو الرحيل".

واختتم: "باهر المحمدي عقده ممتد مع الإسماعيلي، لم يوقع للأهلي أيضا، هناك أقاويل تتردد بشأن مفاوضات من الأهلي معه ومع النادي، لكن لا يوجد أي تحرك رسمي في النادي بشأن رحيل المدافع".